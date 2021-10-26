Ткаченко: Ждем возвращения скифского золота, уверен, на этом попытки РФ завладеть украинскими ценностями не прекратятся

"Наконец, справедливость для экспонатов из Крыма достигнута. Уже скоро скифское золото вернется в Украину, где его законное место исторически... Ждем возвращения скифского золота домой. Уверен, что на этом попытки страны-агрессора завладеть украинскими ценностями не прекратятся", – отметил министр.
На сайте Министерства культуры также приветствуется решение суда.
"Российская Федерация в Крыму нарушила ряд международных законодательных актов, включая конвенции ЮНЕСКО и Совета Европы. Временно оккупированный Крым – место, где культурные ценности не охраняются и не сохраняются для будущих поколений", – подчеркнули в Минкульте.
Ведомство отметило, что решение Окружного суда Амстердама о возвращении экспонатов крымских музеев в Украину, которое подтвердил Апелляционный суд Амстердама, было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.
В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.
После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.
В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.
Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.
26 октября Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение предыдущей инстанции и решил вернуть Украине коллекцию скифского золота.