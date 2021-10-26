Ткаченко: Ждем возвращения скифского золота, уверен, на этом попытки РФ завладеть украинскими ценностями не прекратятся

"Наконец, справедливость для экспонатов из Крыма достигнута. Уже скоро скифское золото вернется в Украину, где его законное место исторически... Ждем возвращения скифского золота домой. Уверен, что на этом попытки страны-агрессора завладеть украинскими ценностями не прекратятся", – отметил министр.

На сайте Министерства культуры также приветствуется решение суда.

"Российская Федерация в Крыму нарушила ряд международных законодательных актов, включая конвенции ЮНЕСКО и Совета Европы. Временно оккупированный Крым – место, где культурные ценности не охраняются и не сохраняются для будущих поколений", – подчеркнули в Минкульте.

Ведомство отметило, что решение Окружного суда Амстердама о возвращении экспонатов крымских музеев в Украину, которое подтвердил Апелляционный суд Амстердама, было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.