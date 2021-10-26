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Ткаченко: Ждем возвращения скифского золота, уверен, на этом попытки РФ завладеть украинскими ценностями не прекратятся

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Ткаченко: Уже скоро скифское золото вернется в Украину
Ткаченко: Уже скоро скифское золото вернется в Украину
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко приветствует решение суда в Нидерландах о возвращении коллекции скифского золота в Украину и уверен, что на этом борьба с РФ за право владения украинскими ценностями не прекратится. Об этом он написал в Facebook.

"Наконец, справедливость для экспонатов из Крыма достигнута. Уже скоро скифское золото вернется в Украину, где его законное место исторически... Ждем возвращения скифского золота домой. Уверен, что на этом попытки страны-агрессора завладеть украинскими ценностями не прекратятся", – отметил министр.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4596292623771637

На сайте Министерства культуры также приветствуется решение суда.

"Российская Федерация в Крыму нарушила ряд международных законодательных актов, включая конвенции ЮНЕСКО и Совета Европы. Временно оккупированный Крым – место, где культурные ценности не охраняются и не сохраняются для будущих поколений", – подчеркнули в Минкульте.

Ведомство отметило, что решение Окружного суда Амстердама о возвращении экспонатов крымских музеев в Украину, которое подтвердил Апелляционный суд Амстердама, было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.

26 октября Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение предыдущей инстанции и решил вернуть Украине коллекцию скифского золота.

Теги: Нидерланды, золото, культура, музеи, скифское золото, Александр Ткаченко, история, апелляция, апелляционный суд, драгоценности, министерство культуры, Министерство культуры и информационной политики
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