В Украине есть много мест, где можно достойно и надежно хранить скифское золото – Шмыгаль

Шмыгаль: Храниться они [экспонаты] будут в Украине Фото: kmu.gov.ua

"Храниться они [экспонаты] будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить эти драгоценности", – сказал он.

Одним из вариантов премьер назвал Национальный заповедник "София Киевская", но, по его словам, будут рассматривать и другие варианты.