Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по делу скифского золота

Оглашение перенесли на 26 октября этого года.

Джапарова выразила надежду, что Апелляционный суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении скифского золота в Украину.

Апеляц-ний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки «Крим.Золотий острів у Чорному морі» на 26 жовтня ц.р. Віримо, що Суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 р. щодо повернення "скіфського золота”в * pic.twitter.com/mYTI0XX3tk

Суд планировал огласить окончательное решение по скифскому золоту 14 сентября. Заседание для этого проводить не собираются, решение опубликуют на официальном сайте суда.

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.