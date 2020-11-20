В Москве задержали экс-депутата из Одессы, его подозревают в контрабанде скифского золота – СМИ

У экс-депутата Одесского горсовета Олега Маркова в России изъяли уникальные экспонаты стоимостью сотни тысяч евро, сообщает издание "Московский комсомолец".

Бывший депутат Одесского городского совета Олег Марков задержан в Москве при попытке продать ввезенное контрабандой скифское золото. Об этом 19 ноября сообщил "Московский комсомолец".

Источник издания рассказал, что Марков пытался продать часть коллекции из Крыма в столице РФ, сделку собирались провести в отделении банка, там экс-депутата задержали полицейские и сотрудники ФСБ.

Речь может идти об "уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро", среди изъятого у Маркова – амфора, ожерелье, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде оленя и льва.

Российские правоохранители ищут соучастников контрабанды, отмечает "Московский комсомолец". Скифское золото в Россию ввезли, предположительно, на поезде.

Марков был депутатом Одесского горсовета от Партии регионов с 2010-го по 2014 год.

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымские музеи. Часть экспонатов, по некоторым данным, и попали к Маркову.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.