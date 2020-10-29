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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

По ходатайству Украины в деле о возврате скифского золота поменяют судью – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о важной победе Украины в судебном процессе о возврате Украине коллекции скифского золота, который ведется в Нидерландах.

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Кулеба: Украина рассчитывает на объективное рассмотрение и торжество справедливости
Кулеба: Украина рассчитывает на объективное рассмотрение и торжество справедливости
Фото: EPA

Апелляционный суд Амстердама в процессе по делу о принадлежности скифского золота удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей. Об этом 28 октября в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Важная победа в деле скифского золота. Сегодня апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей, в беспристрастности которого были сомнения. Украина в дальнейшем будет защищать свои интересы, рассчитывает на объективное рассмотрение и торжество справедливости", – подчеркнул он.

В Апелляционном суде Амстердама сообщили, что речь идет о судье Дуко Оранье, его отвода Украина добилась со второго раза. В 2019 году суд отклонил требование украинской стороны, у которой вызывала сомнения объективность Оранье, потому что он имел связи с Россией и работал в делах ЮКОСа.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.

В сентябре 2019 года Минюст Украины направил ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама из-за его возможной предвзятости. Выяснилось, что судья в течение нескольких лет представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС" в тесном сотрудничестве с адвокатами крымских музеев. Ходатайство было отклонено.

Теги: Крым, Украина, Нидерланды, Волынская область, Сумская область, Амстердам, скифское золото, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Черновицкая область, Дмитрий Кулеба, Закарпатская область
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