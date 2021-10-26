Кулеба о решении суда по скифскому золоту: Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода

"Скифское золото вернется домой. В Украину. Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет нашей истории", – сказал Кулеба.

Он отметил, что дипломатическая команда МИД Украины вместе с представителями Минюста и Минкульта несколько лет "упорно работала" над возвращением скифского золота в Украину.

"Мы победили и добились справедливости... Сегодняшнее решение доказывает, что долгая и упорная командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули сегодня скифское золото, мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории", – добавил глава МИД.