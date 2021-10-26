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Суд в Нидерландах решил вернуть скифское золото Украине

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Коллекция скифского золота должна вернуться в Украину
Коллекция скифского золота должна вернуться в Украину
Фото: EPA

Апелляционный суд Амстердама решил вернуть Украине коллекцию скифского золота. Такое решение было принято на заседании 26 октября, сообщает нидерландский телеканал NOS. На сайте суда информация о вердикте пока не опубликована.

Таким образом, суд полностью отклонил апелляционную жалобу оккупационных "властей" Крыма, которые заявляли права на коллекцию артефактов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил суд Амстердама за справедливое решение.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама. Скифское золото вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства информационной политики – за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым", – написал он в Twitter.

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи. 

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Крым, Украина, Нидерланды, Амстердам, скифское золото, аннексия, Владимир Зеленский, апелляция
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