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Отвод судьи в деле о скифском золоте – очень важное достижение для Украины – МИД

У Киева были серьезные причины подозревать в предвзятости судью Дуко Оранье, который участвовал в процессе о возврате скифского золота, поэтому украинская сторона добивалась его отвода, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: То, что вчера этого судью отвели, является очень важным достижением
Кулеба: То, что вчера этого судью отвели, является очень важным достижением
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 29 октября рассказал, что отвод судьи Дуко Оранье в процессе о возврате скифского золота очень важен для Киева, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Очень долго Украина боролась за отвод голландского судьи, относительно которого есть серьезные причины подозревать его в предвзятости в этом деле. Хотя может показаться, что это один из очередных, обычных процессуальных шагов в деле. Но то, что вчера этого судью отвели, является очень важным достижением", – сказал Кулеба. 

Он отметил, что дата следующего заседания пока не определена. 

"Но МИД продолжит работать над тем, чтобы дело продвигалось вперед как можно быстрее. Украина будет решительно защищать свои национальные интересы", – добавил глава МИД. 

Апелляционный суд Амстердама 28 октября удовлетворил ходатайство Украины об отводе Оранье, который имел связи с Россией и работал в делах ЮКОСа. Его отвода Украина добилась со второго раза. В 2019 году суд отклонил требование украинской стороны, у которой вызывала сомнения объективность Оранье, потому что он имел связи с Россией и работал в делах российской нефтяной компании ЮКОС. 

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.

Теги: Киев, Нидерланды, Амстердам, скифское золото, Дмитрий Кулеба, судьи, суд
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