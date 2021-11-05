Ткаченко заявил, что законопроект о медиа "уже нужно" вносить в парламент

Трансляция дискуссии велась на странице общественной организации "Донецкий институт информации" в Facebook.
"Недавно я общался с коллегами из парламента. [Нардеп от "Слуги народа"] Никита [Потураев] хочет достаточно быстро его вносить. Мы дискутировали, что возможно, стоит закон разделить на два. Я все же склоняюсь, что этот закон нужно уже вносить в парламент. Новый спикер в курсе этого закона. Так что надеемся, что совместными усилиями с коллегами из комитета мы добьемся того, чтобы на этой сессии можно было его хотя бы рассмотреть в первом чтении", – заявил министр.
Он сказал, что специалисты Совета Европы способствовали тому, что текст законопроекта был изменен.
"Видоизменен и с точки зрения либерализации, и с точки зрения соответствия европейским стандартам. За время, пока идет дискуссия по поводу закона о медиа, и в Европе, и в Америке было принято много актов, гораздо более серьезных с точки зрения влияния на среду, чем то, что прописано в этом законе о медиа", – добавил Ткаченко.
Шестая сессия Верховной Рады началась в августе, последний день ее работы, согласно календарному плану парламента, – 22 января 2022 года.
Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.
Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".
Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
Ткаченко в интервью, которое вышло 8 мая, сказал, что проект "уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее" и вносить в Верховную Раду. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Потураев заявлял, что парламент примет законопроект в целом не ранее осени 2021 года.