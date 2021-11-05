Ткаченко заявил, что законопроект о медиа "уже нужно" вносить в парламент

Ткаченко ожидает, что законопроект о медиа в первом чтении рассмотрят до конца января 2022 года Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Трансляция дискуссии велась на странице общественной организации "Донецкий институт информации" в Facebook.

"Недавно я общался с коллегами из парламента. [Нардеп от "Слуги народа"] Никита [Потураев] хочет достаточно быстро его вносить. Мы дискутировали, что возможно, стоит закон разделить на два. Я все же склоняюсь, что этот закон нужно уже вносить в парламент. Новый спикер в курсе этого закона. Так что надеемся, что совместными усилиями с коллегами из комитета мы добьемся того, чтобы на этой сессии можно было его хотя бы рассмотреть в первом чтении", – заявил министр.

Он сказал, что специалисты Совета Европы способствовали тому, что текст законопроекта был изменен.

"Видоизменен и с точки зрения либерализации, и с точки зрения соответствия европейским стандартам. За время, пока идет дискуссия по поводу закона о медиа, и в Европе, и в Америке было принято много актов, гораздо более серьезных с точки зрения влияния на среду, чем то, что прописано в этом законе о медиа", – добавил Ткаченко.

Шестая сессия Верховной Рады началась в августе, последний день ее работы, согласно календарному плану парламента, – 22 января 2022 года.