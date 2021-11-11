Лукашенко пригрозил в ответ на закрытие границы перекрыть газопровод "Ямал – Европа"

Лукашенко заявил, что Беларусь в борьбе за независимость не должна останавливаться ни перед чем Фото: ЕРА

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать", – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что если Польша закроет границу, "меньше беглых туда будет перемещаться".

"Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", – объяснил политик.

Газопровод "Ямал – Европа" длиной 2 тыс. км связывает Россию и Германию через Беларусь и Польшу.