"Газпром" рапортует об увеличении поставок газа в Евросоюз, но факты говорят о другом – Макогон

"Газпром" рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн м³ после снижения почти до 57 млн м³ в первые дни ноября", – написал он.
Гендиректор ОГТСУ подчеркнул, что "никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал, поэтому говорить об увеличении поставок в ЕС через Украину не стоит".
"Напомню, что транзит в этот же день в 2020 году был 178,4 млн м³, а в 2019 году – 277,3 млн м³ в сутки. Украина готова транзитировать до 250 млн м³ в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", – объяснил Макогон.
10 ноября российское агентство "РИА Новости" сообщало, что "Газпром" заявил "максимальный в рамках контрактных обязательств компании" объем транзита через Украину.
30 декабря 2019 года украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.
"Газпром" постепенно сокращал транзит газа через Украину. В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд м³ (на 623 млн м³ ниже по сравнению с показателями сентября).
С 1 ноября 2021 года "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.