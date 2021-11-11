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"Газпром" рапортует об увеличении поставок газа в Евросоюз, но факты говорят о другом – Макогон

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Макогон отметил, что Украина может транзитировать в 2,5 раза больше газа, чем дает "Газпром"
Макогон отметил, что Украина может транзитировать в 2,5 раза больше газа, чем дает "Газпром"
Фото: ЕРА

Заявления российской компании "Газпром" об увеличении транзита газа в Европейский союз не соответствуют действительности, заявил 11 ноября в Facebook генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Газпром" рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн м³ после снижения почти до 57 млн м³ в первые дни ноября", – написал он.

Гендиректор ОГТСУ подчеркнул, что "никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал, поэтому говорить об увеличении поставок в ЕС через Украину не стоит".

"Напомню, что транзит в этот же день в 2020 году был 178,4 млн м³, а в 2019 году – 277,3 млн м³ в сутки. Украина готова транзитировать до 250 млн м³ в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", – объяснил Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158994522674081

10 ноября российское агентство "РИА Новости" сообщало, что "Газпром" заявил "максимальный в рамках контрактных обязательств компании" объем транзита через Украину.

Контекст:

30 декабря 2019 года украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет

"Газпром" постепенно сокращал транзит газа через Украину.  В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд м³ (на 623 млн м³ ниже по сравнению с показателями сентября). 

С 1 ноября 2021 года "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

Теги: Газпром, газ, ГТС, транзит, Евросоюз, российский газ, Сергей Макогон
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