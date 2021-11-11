"Газпром" рапортует об увеличении поставок газа в Евросоюз, но факты говорят о другом – Макогон

Макогон отметил, что Украина может транзитировать в 2,5 раза больше газа, чем дает "Газпром" Фото: ЕРА

"Газпром" рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн м³ после снижения почти до 57 млн м³ в первые дни ноября", – написал он.

Гендиректор ОГТСУ подчеркнул, что "никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал, поэтому говорить об увеличении поставок в ЕС через Украину не стоит".

"Напомню, что транзит в этот же день в 2020 году был 178,4 млн м³, а в 2019 году – 277,3 млн м³ в сутки. Украина готова транзитировать до 250 млн м³ в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", – объяснил Макогон.

10 ноября российское агентство "РИА Новости" сообщало, что "Газпром" заявил "максимальный в рамках контрактных обязательств компании" объем транзита через Украину.