Спецоперация РФ и Беларуси с мигрантами началась в 2020 году, она называется "Шлюз" – СМИ

Ссылаясь на информацию спецслужб, народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая назвала сроки, когда российско-белорусские спецслужбы могут начать использовать в своих целях Украину.
"Предварительный срок – с 20 ноября. Возможный механизм – до 1 тыс. и больше нелегалов из Брестской области Беларуси через непродолжительный болотистый участок северо-западной границы Украины", – сказала она.
Нардеп отметила, что Кремль может воспользоваться тем фактом, что в этом районе украинско-польская граница оборудована слабо.
Источники LIGA.net рассказали, что спецоперация Беларуси и РФ с мигрантами получила название "Шлюз" и началась еще в 2020 году. За организацию трафика якобы отвечает ОСАМ – отдельная служба активных мероприятий погранвойск Беларуси, под кураторством спецслужб РФ.
"Мигранты попадают в Беларусь под видом туристов. К схеме привлечены турфирмы Oscartur (офис в Лиссабоне, контролируется спецслужбами РФ) и Joodland (Багдад, контролируется спецслужбами Беларуси). "Туристы" платят $800–1200", – говорит Безуглая.
По ее словам, в схеме задействованы государственные отели, страховые компании и частные фирмы.
Агентство подчеркивает, что протяженность украинско-беларуской границы – больше 1 тыс. км, и она "практически не оборудована".
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.
Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.