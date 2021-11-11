Спецоперация РФ и Беларуси с мигрантами началась в 2020 году, она называется "Шлюз" – СМИ

Мигранты пытаются попасть из Беларуси в Евросоюз через границу с Польшей Фото: ЕРА

Ссылаясь на информацию спецслужб, народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая назвала сроки, когда российско-белорусские спецслужбы могут начать использовать в своих целях Украину.

"Предварительный срок – с 20 ноября. Возможный механизм – до 1 тыс. и больше нелегалов из Брестской области Беларуси через непродолжительный болотистый участок северо-западной границы Украины", – сказала она.

Нардеп отметила, что Кремль может воспользоваться тем фактом, что в этом районе украинско-польская граница оборудована слабо.

Источники LIGA.net рассказали, что спецоперация Беларуси и РФ с мигрантами получила название "Шлюз" и началась еще в 2020 году. За организацию трафика якобы отвечает ОСАМ – отдельная служба активных мероприятий погранвойск Беларуси, под кураторством спецслужб РФ.

"Мигранты попадают в Беларусь под видом туристов. К схеме привлечены турфирмы Oscartur (офис в Лиссабоне, контролируется спецслужбами РФ) и Joodland (Багдад, контролируется спецслужбами Беларуси). "Туристы" платят $800–1200", – говорит Безуглая.

По ее словам, в схеме задействованы государственные отели, страховые компании и частные фирмы.

Агентство подчеркивает, что протяженность украинско-беларуской границы – больше 1 тыс. км, и она "практически не оборудована".