"Работают вербовочные центры". Монастырский рассказал, как мигранты попадают на границу Беларуси и Польши

"Фактически на территории этих государств сегодня созданы так называемые вербовочные центры, где приглашаются люди, которым гарантируется за определенную плату их доставка в страны Евросоюза, в том числе и в Германию. Они переправляются самолетами как туристы в Минск. Потом осуществляется их накопление – это же рейсы, десятки рейсов, на территории возле Минска, в санаториях, лагерях, терминалах. А потом – мы видели эти видео и это подтверждает и наша разведка – под дулами автоматов их сопровождают до границы", – рассказал Монастырский.
По его словам, этих людей до границы сопровождают "десятки и сотни километров" автобусы, и "после этого они уже переходят к фактически самой атаке".
"Мы видели видео, где они пытаются вернуться к тому месту, откуда они вышли, им на английском языке кричат "Go back", то есть "уходите назад", то есть возвращайтесь в том направлении, куда мы вас ведем. А ведут они их к польской границе..." – рассказал Монастырский.
По данным, которые предоставили Украине польские пограничники, за последние несколько месяцев они остановили более 27 тыс. попыток пересечения государственной границы с Польшей. Кроме того, германские пограничники свидетельствуют о резком росте количества незаконных мигрантов, которых они останавливают на польско-германской границе – таких за последние недели было более 7 тыс.
"Схема происходит таким образом, что замораживается депозитный счет, и как только мигрант попадает на территорию Германии, эти фактически "турагентства" получают свои средства. Речь действительно идет о тысячах мигрантов, которые находятся сейчас на территории Беларуси", – заявил глава МВД.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу сообщил, что, согласно разведданным, уже 15 тыс. беженцев находятся на территории Беларуси, и их будет еще больше.
Он также подчеркнул, что мигранты официально являются туристами.
"Эти "туристы" прибывают из своих стран в Беларусь, понимая, что это за режим. Какие могут быть туристы в Беларуси? В таком объеме и в такое время года", – добавил Данилов.
17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.