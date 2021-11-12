"Работают вербовочные центры". Монастырский рассказал, как мигранты попадают на границу Беларуси и Польши

Мигранты прибывают в Беларусь под видом туристов, а потом белорусские силовики сопровождают их к границе с Евросоюзом, рассказали в МВД Украины Фото: EPA

"Фактически на территории этих государств сегодня созданы так называемые вербовочные центры, где приглашаются люди, которым гарантируется за определенную плату их доставка в страны Евросоюза, в том числе и в Германию. Они переправляются самолетами как туристы в Минск. Потом осуществляется их накопление – это же рейсы, десятки рейсов, на территории возле Минска, в санаториях, лагерях, терминалах. А потом – мы видели эти видео и это подтверждает и наша разведка – под дулами автоматов их сопровождают до границы", – рассказал Монастырский.

По его словам, этих людей до границы сопровождают "десятки и сотни километров" автобусы, и "после этого они уже переходят к фактически самой атаке".

"Мы видели видео, где они пытаются вернуться к тому месту, откуда они вышли, им на английском языке кричат "Go back", то есть "уходите назад", то есть возвращайтесь в том направлении, куда мы вас ведем. А ведут они их к польской границе..." – рассказал Монастырский.

По данным, которые предоставили Украине польские пограничники, за последние несколько месяцев они остановили более 27 тыс. попыток пересечения государственной границы с Польшей. Кроме того, германские пограничники свидетельствуют о резком росте количества незаконных мигрантов, которых они останавливают на польско-германской границе – таких за последние недели было более 7 тыс.

"Схема происходит таким образом, что замораживается депозитный счет, и как только мигрант попадает на территорию Германии, эти фактически "турагентства" получают свои средства. Речь действительно идет о тысячах мигрантов, которые находятся сейчас на территории Беларуси", – заявил глава МВД.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу сообщил, что, согласно разведданным, уже 15 тыс. беженцев находятся на территории Беларуси, и их будет еще больше.

Он также подчеркнул, что мигранты официально являются туристами.

"Эти "туристы" прибывают из своих стран в Беларусь, понимая, что это за режим. Какие могут быть туристы в Беларуси? В таком объеме и в такое время года", – добавил Данилов.