"Не позволим себя запугать". В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил в четверг, что в ответ на закрытие границы с Польшей Минск может перекрыть транзит российского газа в Европейский союз. Он подчеркнул, что, если Польша закроет границу, "меньше беглых туда будет перемещаться".

Джентилони отметил, что в вопросах поставок газа ЕС должен "максимально использовать отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией".

"Мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", добавил еврокомиссар.

По словам Джентилони, вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в оборонную концепцию Евросоюза – "Стратегический компас ЕС". Она будет утверждена в 2022-м году, уточнил еврокомиссар по энергетике.

Газопровод "Ямал – Европа" длиной 2 тыс. км связывает Россию и Германию через Беларусь и Польшу.