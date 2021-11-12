"Не позволим себя запугать". В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил в четверг, что в ответ на закрытие границы с Польшей Минск может перекрыть транзит российского газа в Европейский союз. Он подчеркнул, что, если Польша закроет границу, "меньше беглых туда будет перемещаться".
Джентилони отметил, что в вопросах поставок газа ЕС должен "максимально использовать отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией".
"Мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", добавил еврокомиссар.
По словам Джентилони, вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в оборонную концепцию Евросоюза – "Стратегический компас ЕС". Она будет утверждена в 2022-м году, уточнил еврокомиссар по энергетике.
Газопровод "Ямал – Европа" длиной 2 тыс. км связывает Россию и Германию через Беларусь и Польшу.
17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.
В связи с ситуацией на польско-белорусской границе Польша с 9 ноября приостановила движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице.
Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.