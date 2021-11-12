ГОРДОН
 
 
МИР

"Не позволим себя запугать". В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В вопросах поставок газа ЕС должен максимально использовать отношения со странами-поставщиками, отметил Джентилони
В вопросах поставок газа ЕС должен максимально использовать отношения со странами-поставщиками, отметил Джентилони
Фото: EPA

Европейский союз не даст себя запугать угрозами со стороны Беларуси перекрыть газопровод "Ямал – Европа". Об этом 11 ноября на пресс-конференции заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони, сообщила "Немецкая волна".

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил в четверг, что в ответ на закрытие границы с Польшей Минск может перекрыть транзит российского газа в Европейский союз. Он подчеркнул, что, если Польша закроет границу, "меньше беглых туда будет перемещаться".

Джентилони отметил, что в вопросах поставок газа ЕС должен "максимально использовать отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией".

"Мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", добавил еврокомиссар.

По словам Джентилони, вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в оборонную концепцию Евросоюза – "Стратегический компас ЕС". Она будет утверждена в 2022-м году, уточнил еврокомиссар по энергетике.

Газопровод "Ямал – Европа" длиной 2 тыс. км связывает Россию и Германию через Беларусь и Польшу.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

В связи с ситуацией на польско-белорусской границе Польша с 9 ноября приостановила движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице.

Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.

Теги: Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, граница, угрозы, газопровод, транзит, Европейский союз, Паоло Джентилони, мигранты, Евросоюз, нелегалы, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я завелась, останови меня". Могилевская рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет
"Я завелась, останови меня". Могилевская рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук показала тело в мокром купальнике
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук показала тело в мокром купальнике
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". 40-летняя Собчак снялась в бикини
"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". 40-летняя Собчак снялась в бикини
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Прикид огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (284498)
2
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (104283)
3
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (77787)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (38366)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (32168)
6
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе (21189)
7
"Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении (19642)
8
Умерла советская актриса Валентина Малявина (18292)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS