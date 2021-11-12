Монастырский: Наша задача – в следующем году построить границу с Россией и Беларусью

По его словам, пограничники в Украине есть, граница обозначена, но самого сооружения – границы – нет.
"Это наша общая задача... в следующем году построить границу между Украиной и Россией, и между Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", – отметил Монастырский.
По его словам, определено около 10-ти участков, где возможен поток нелегальных мигрантов к украинской границе.
"Там же будут усиливаться в первую очередь пограничники, Нацгвардия, полиция", – сказал глава МВД Украины.
Кроме того, в областях, граничащих с Беларусью, планируют провести обучение подразделений территориальной обороны, подчеркнул Монастырский.
Протяженность государственной границы с Беларусью составляет 1111 км, с РФ – 1944 км.
По данным украинской разведки, на территории Беларуси находится 15 тыс. беженцев. Более того, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС, писало издание Welt am Sonntag.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.
В связи с ситуацией на польско-белорусской границе Польша с 9 ноября приостановила движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице.