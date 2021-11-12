Монастырский: Наша задача – в следующем году построить границу с Россией и Беларусью

Пограничники в Украине есть, граница обозначена, но самого сооружения – границы – нет, отметил Монастырский Фото: mvs.gov.ua

По его словам, пограничники в Украине есть, граница обозначена, но самого сооружения – границы – нет.

"Это наша общая задача... в следующем году построить границу между Украиной и Россией, и между Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", – отметил Монастырский.

По его словам, определено около 10-ти участков, где возможен поток нелегальных мигрантов к украинской границе.

"Там же будут усиливаться в первую очередь пограничники, Нацгвардия, полиция", – сказал глава МВД Украины.

Кроме того, в областях, граничащих с Беларусью, планируют провести обучение подразделений территориальной обороны, подчеркнул Монастырский.

Протяженность государственной границы с Беларусью составляет 1111 км, с РФ – 1944 км.