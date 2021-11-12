"Нужно совесть иметь". Данилов рассказал, почему его возмутило предложение немецкого депутата относительно беженцев

Спикер фракции Социал-демократической партии (СДП) Германии Нильс Шмид в интервью Deutschlandfunk предложил нелегальных мигрантов, которые находятся на границе Беларуси с Польшей, временно разместить в Украине до тех пор, пока будет продолжаться процедура получения беженцами убежища в ЕС.

Данилов в ответ сказал, что представители СДП ФРГ должны взять к себе домой по несколько мигрантов, а "если мало места – в Бундестаге у них есть кабинет".

"Когда речь идет о людях, которые почему-то начинают считаться после туристов беженцами по европейскому законодательству и нам предлагают именно немцы… Почему это меня возмутило? Мы имеем на сегодняшний день в стране 1 473 603 внутренне перемещенных лица, на самом деле это наши беженцы после войны, после агрессии РФ. Мы как государство еще не смогли с ними справиться, а нам говорят: "Возьмите еще себе". Нужно какую-то совесть иметь", – сказал Данилов.

По его словам, помощь Украине из-за агрессии РФ "не такая большая", как говорят.

"Большая была бы помощь нам, если бы в 2008 году немцы и французы не ставили нам палки в колеса и мы бы получили ПДЧ [в НАТО]. Это была бы большая помощь. А сейчас их озабоченность, озабоченность и еще раз озабоченность", – резюмировал секретарь СНБО Украины.