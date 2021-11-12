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"Нужно совесть иметь". Данилов рассказал, почему его возмутило предложение немецкого депутата относительно беженцев

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В Украине из-за агрессии РФ более 1,47 млн внутренне перемещенных лиц, отметил Данилов
В Украине из-за агрессии РФ более 1,47 млн внутренне перемещенных лиц, отметил Данилов
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в программе "Право на владу" на телеканале "1+1" 11 ноября, почему его возмутило предложение немецкого депутата относительно беженцев из Беларуси.

Спикер фракции Социал-демократической партии (СДП) Германии Нильс Шмид в интервью Deutschlandfunk предложил нелегальных мигрантов, которые находятся на границе Беларуси с Польшей, временно разместить в Украине до тех пор, пока будет продолжаться процедура получения беженцами убежища в ЕС.

Данилов в ответ сказал, что представители СДП ФРГ должны взять к себе домой по несколько мигрантов, а "если мало места – в Бундестаге у них есть кабинет".

"Когда речь идет о людях, которые почему-то начинают считаться после туристов беженцами по европейскому законодательству и нам предлагают именно немцы… Почему это меня возмутило? Мы имеем на сегодняшний день в стране 1 473 603 внутренне перемещенных лица, на самом деле это наши беженцы после войны, после агрессии РФ. Мы как государство еще не смогли с ними справиться, а нам говорят: "Возьмите еще себе". Нужно какую-то совесть иметь", – сказал Данилов.

По его словам, помощь Украине из-за агрессии РФ "не такая большая", как говорят.  

"Большая была бы помощь нам, если бы в 2008 году немцы и французы не ставили нам палки в колеса и мы бы получили ПДЧ [в НАТО]. Это была бы большая помощь. А сейчас их озабоченность, озабоченность и еще раз озабоченность", – резюмировал секретарь СНБО Украины.

Контекст:

По данным украинской разведки, на территории Беларуси находится 15 тыс. беженцев. Более того, сейчас разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз, отметил Данилов.

Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС, писало издание Welt am Sonntag. 

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

В связи с ситуацией на польско-белорусской границе Польша с 9 ноября приостановила движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.

Теги: Россия, Германия, Украина, Беларусь, СНБО, Донбасс, граница, беженцы, ФРГ, агрессия, переселенцы, Бундестаг, убежище, мигранты, Евросоюз, Алексей Данилов, нелегалы, ПДЧ, ЕС
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