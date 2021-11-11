Меркель сказала Путину, что власти Беларуси используют мигрантов для гибридной атаки на ЕС

Меркель и Путин обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе Фото: EPA

"Канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что она создана белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", – подчеркнул Зайберт.

На сайте Кремля отмечается, что Меркель и Путин продолжили обсуждение обстановки на границе Беларуси со странами ЕС.

"Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса – в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью в целях решения данной проблемы", – сказано в сообщении.

Первый разговор Меркель и Путина состоялся накануне, 10 ноября. Меркель попросила главу Кремля повлиять на "режим" в Минске в связи с ситуацией на белорусско-польской границе.