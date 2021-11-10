Меркель попросила Путина повлиять на "режим" в Минске в связи с ситуацией на белорусско-польской границе

"Телефонный звонок касался текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что использование мигрантов в качестве инструмента против Европейского союза со стороны белорусского режима бесчеловечно и совершенно неприемлемо, и попросила президента России повлиять на режим в Минске", – говорится в сообщении.

На сайте Кремля отметили, что разговор Меркель и Путина состоялся по инициативе немецкой стороны.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском", – объяснили в Москве.