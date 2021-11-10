Данилов рассказал, что будут обсуждать на заседании СНБО сегодня

Данилов сказал, что Зеленский решил созвать заседание СНБО после двух совещаний Фото: rnbo.gov.ua

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время общения с журналистами в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента [Владимира Зеленского]. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", – сказал он. Данилов не привел других деталей, но в МВД информировали сегодня, что Украина усиливает свою границу из-за мигрантов в Беларуси.

По информации СМИ, на заседании также будут рассматривать вопросы, касающиеся энергетики.

Изначально сообщалось, что оно начнется в 13.30 в Офисе президента, но позже пост СНБО отредактировали. Сейчас начало запланировано на 15.00.