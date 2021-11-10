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ПОЛИТИКА

Данилов рассказал, что будут обсуждать на заседании СНБО сегодня

Данилов сказал, что Зеленский решил созвать заседание СНБО после двух совещаний
Данилов сказал, что Зеленский решил созвать заседание СНБО после двух совещаний
Фото: rnbo.gov.ua

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое пройдет сегодня, 10 ноября, будет посвящено в том числе ситуации на границе с Беларусью.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время общения с журналистами в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина"

"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента [Владимира Зеленского]. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", – сказал он. Данилов не привел других деталей, но в МВД информировали сегодня, что Украина усиливает свою границу из-за мигрантов в Беларуси

По информации СМИ, на заседании также будут рассматривать вопросы, касающиеся энергетики

Изначально сообщалось, что оно начнется в 13.30 в Офисе президента, но позже пост СНБО отредактировали. Сейчас начало запланировано на 15.00. 

Скриншот: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook
Скриншот: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Контекст:

Заседания СНБО проводятся, как правило, по пятницам.

После введения нескольких пакетов санкций Зеленский заявлял, что гордится работой этого органа, и называл дни, когда собирается СНБО, "черными пятницами".

Последнее заседание СНБО состоялось 22 октября. На нем не принимали решений относительно санкций, но рассмотрели вопросы, касающиеся снабжения украинских потребителей газом. Также СНБО поручил разработать инструмент общения жителей оккупированных территорий с украинскими властями. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, СНБО, граница, оборона, Алексей Данилов, заседание, границы
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