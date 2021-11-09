Зеленский поручил Данилову созвать СНБО

Заседания СНБО, как правило, проводят по пятницам. В этот раз Зеленский поручил созвать его в среду Фото: president.gov.ua

Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны в Facebook.

Заседание проведут в среду, 10 ноября, в здании Офиса президента в Киеве. Начало – в 13.30.

Какие вопросы будут рассматривать на заседании, не уточняется.