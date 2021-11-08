Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО Демченко — СМИ

Руслан Демченко в должности замминистра иностранных дел в 2010 году лоббировал ратификацию Харьковских соглашений Фото: mfa.gov.ua

Как говорится в расследовании "Схем", опубликованном 4 ноября, Демченко в 2010 году, будучи в должности заместителя министра иностранных дел, участвовал в продвижении идеи ратификации украинско-российских договоренностей, известных как Харьковские соглашения, которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Как высокопоставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича, Демченко подпадал под действие закона "Об очищении власти". Однако фамилия замсекретаря СНБО пропала из списка лиц, подлежащих люстрации, на сайте Министерства юстиции. В ведомстве заявили, что Демченко был удален из списка из-за "жалоб граждан".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил "Схемам", что люстрационная проверка Демченко завершена, но отказался предоставить ее результаты, заявив, что справке присвоен гриф "для служебного пользования".