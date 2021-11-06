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Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал Харьковские соглашения – "Схемы"

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Демченко в 2010 году уверял, что Харьковские соглашения и российский флот в Крыму это стабильность для Украины
Демченко в 2010 году уверял, что Харьковские соглашения и российский флот в Крыму – это стабильность для Украины
Фото: Схеми: корупція в деталях - RFERL / Facebook

Первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода"), опубликованном 4 ноября.

Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года. Тогда члены заседания решали, рекомендовать ли депутатам ратифицировать Харьковские соглашения.

"Схемы" обнаружили, что на это заседание приходил Демченко, который тогда был заместителем министра иностранных дел Украины. Согласно стенограмме, он убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Демченко аргументировал необходимость этих соглашений высокими ценами на российский газ.

"Среднемесячная цена на поставленный в Украину газ из Российской Федерации в течение первого квартала текущего года составляет $334 за 1 тыс. м3, национальная экономика оказалась в крайне сложном положении. В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, по договоренностям и компромиссу", – заявил тогда Демченко.

Кроме того, он уверял, что Харьковские соглашения и российский флот в Крыму – это стабильность для Украины. 

"Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота. Обе стороны намерены приложить усилия, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности", – говорил Демченко на заседании.

Журналисты утверждают, что соглашения лоббировал и глава Национального трехстороннего социально-экономического совета Анатолий Кинах. В 2010 году Кинах был членом комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а также главой подкомитета по оборонно-промышленному комплексу и военно-техническому сотрудничеству.

В стенограмме указано, что Кинах также вспоминал о высокой цене на российский газ для Украины и призывал к сотрудничеству с РФ на фоне огромного товарооборота.

"Если мы говорим о сотрудничестве с той же Российской Федерацией в ракетно-космической отрасли, авиастроении, энергетическом машиностроении и так далее, то такое сотрудничество в условиях ХХІ особенно века может быть тогда, когда есть уверенность, что перед тобой надежный, прогнозируемый партнер. Я приводил недавно пример: объем торговли Украины с Санкт-Петербургом сегодня составляет около $2 млрд. Это весь общий объем, который у Украины есть за год с Соединенными Штатами Америки", – говорил на заседании комитета Кинах.

Еще одним лоббистом Харьковских соглашений журналисты называют тогдашнего нардепа, а ныне главу Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого.

Бывший народный депутат, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Владимир Макиенко рассказал журналистам, что на заседании комитета 26 апреля 2010-го выступление Гриневецкого запомнилось ему больше всего. По его словам, Гриневецкий убеждал, что Украине никуда не деться, Украина и Россия – стратегические партнеры и "это наша безопасность южных морей, мы будем спокойнее спать".

Мнения членов комитета нацбезопасности тогда разделились: семь депутатов проголосовали за ратификацию соглашений в Раде, семь – против. На следующий день, 27 апреля 2010 года, Верховная Рада большинством проголосовала за ратификацию этих соглашений.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

12 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия Харьковских соглашений.

Теги: Украина, Анатолий Кинах, Руслан Демченко, Схемы, Сергей Гриневецкий, Харьковские соглашения
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