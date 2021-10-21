Суд заочно арестовал Азарова по делу о Харьковских соглашениях. В ГБР сообщили, что это дает основания требовать его экстрадиции

"Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что привлечение к уголовной ответственности по обвинению в госизмене не имеет сроков давности.

Азарову объявили о подозрении в госизмене 24 марта. По данным следствия, Азаров в апреле 2010 года обеспечил согласование проекта Харьковских соглашений и закона об их ратификации без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами.

"В результате подписания и ратификации Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими полуострова Крым. Своими действиями бывший глава правительства Украины предоставил иностранному государству – Российской Федерации – и ее представителю помощь в подрывной деятельности против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику; попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала Украины, снижении ее обороноспособности; усилении экономической зависимости Украины от РФ, в том числе от поставок российских энергоносителей", – заявляли в Офисе генпрокурора.