ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд заочно арестовал Азарова по делу о Харьковских соглашениях. В ГБР сообщили, что это дает основания требовать его экстрадиции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Азарову сообщили о подозрении в марте 2021 года
Азарову сообщили о подозрении в марте 2021 года
Фото: EPA

Печерский райсуд Киева 20 октября заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, подозреваемого в госизмене по делу о Харьковских соглашениях. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

"Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что привлечение к уголовной ответственности по обвинению в госизмене не имеет сроков давности.

Азарову объявили о подозрении в госизмене 24 марта. По данным следствия, Азаров в апреле 2010 года обеспечил согласование проекта Харьковских соглашений и закона об их ратификации без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами. 

"В результате подписания и ратификации Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими полуострова Крым. Своими действиями бывший глава правительства Украины предоставил иностранному государству – Российской Федерации – и ее представителю помощь в подрывной деятельности против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику; попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала Украины, снижении ее обороноспособности; усилении экономической зависимости Украины от РФ, в том числе от поставок российских энергоносителей", – заявляли в Офисе генпрокурора.

Контекст:

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

12 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия Харьковских соглашений.

Азаров был главой украинского правительства с марта 2010-го по январь 2014 года. Во время Революции достоинства, в начале 2014 года, покинул страну и сейчас проживает в России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николай Азаров, Россия, Крым, арест, Черноморский флот РФ, аннексия, Харьковские соглашения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в сериале о Шерлоке Холмсе
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в сериале о Шерлоке Холмсе
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS