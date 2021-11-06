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Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА в обход закона – "Схемы"

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Гриневецкий стал главой Одесской ОГА прошлой осенью
Гриневецкий стал главой Одесской ОГА прошлой осенью
Фото: Сергей Гриневецкий / Facebook

Сергей Гриневецкий был назначен главой Одесской областной государственной администрации, несмотря на то, что подпадает под люстрацию. Это установили журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

В распоряжении журналистов оказалось письмо от главы Офиса президента Андрея Ермака, датированное 10 ноября 2020 года. Он обратился в Кабинет Министров с просьбой внести представление о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА. Впоследствии его кандидатуру согласовали на заседании правительства.

Как выяснили "Схемы", за четыре дня до письма от Ермака, 6 ноября, облгосадминистрация сделала вывод, что Гриневецкий попадает под действие закона "Об очищении власти". Эту проверку в ОГА провели, когда Гриневецкий подавался еще на должность заместителя председателя. На основании такой проверки в назначении ему было отказано.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Журналисты отмечают, что закон запрещает быть у власти тем, кто был на руководящих должностях Компартии во времена Советского Союза. Гриневецкий, согласно его официальной биографии, с 1990-го по 1991 год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области.

Действовало люстрационное заключение и 27 ноября 2020 года – в день, когда президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Гриневецкого председателем ОГА.

К тому моменту Гриневецкий уже имел решение Одесского окружного админсуда в свою пользу – о противоправности отказа ему занимать государственный пост, но это решение еще не вступило в законную силу. Это произошло через две недели после президентского указа – 14 декабря 2020-го, когда появилось решение апелляционной инстанции.

В комментарии журналистам Гриневецкий заявил: "Закон абсолютно четко выписывает процедуру, которую я прошел. Более того, я еще подкрепился решениями судов".

Контекст:

Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик), в 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".

Он был нардепом VI и VII созывов, в ноябре стал депутатом Одесского областного совета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет "Думская".

27 ноября Зеленский подписал указ о назначении Гриневецкого на должность главы Одесской областной государственной администрации.

Теги: люстрация, Владимир Зеленский, Одесская ОГА, Схемы, Андрей Ермак, Сергей Гриневецкий
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