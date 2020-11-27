Зеленский назначил главой Одесской ОГА соратника Труханова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого, сообщила пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ президент подписал 27 ноября.
Он встретился с Гриневецким и вручил ему служебное удостоверение.
"Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Сергея Гриневецкого и он, как никто, знает все вопросы и потребности края", – говорится в пресс-релизе.
Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик), в 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".
Он был нардепом VI и VII созывов, стал депутатом Одесского областного совета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет "Думская".
Назначение Гриневецкого Кабмин согласовал 11 ноября.