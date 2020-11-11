В Украине ввели "карантин выходного дня", украинская полиция закрыла дело против Байдена. Главное за день

В Украине по субботам и воскресеньям будет действовать жесткий карантин Фото: EPA

В Украине ввели "карантин выходного дня"

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

По данным "Украинской правды", "карантин выходного дня" будет действовать до конца года.

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