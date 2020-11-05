Кауфман договорился с ОП о должности главы Одесской ОГА для Гриневецкого – политолог

Политический эксперт Кирилл Сазонов пишет, что экс-нардеп Сергей Гриневецкий "всплыл" в начале лета этого года как вероятный претендент на пост главы Одесской облгосадминистрации с подачи бизнесмена Бориса Кауфмана.

По договоренностям бизнесмена Бориса Кауфмана с Офисом президента одесская областная ячейка партии “Слуга народа” фактически слилась с “Доверяй делам” мэра Одессы Геннадия Труханова, а пост главы Одесской ОГА займет экс-нардеп Сергей Гриневецкий. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Facebook политический эксперт Кирилл Сазонов.

“Политические и бизнесовые расклады в Одессе традиционно запутанные и густо замешанные на всякого рода противозаконной деятельности – от финансовых махинаций до откровенного бандитизма. Так было 100 лет назад во времена Мишки Япончика – так оно остается и до сих пор. Яркий пример из настоящего – откровенный “договорняк” по одесской теме между Борисом Кауфманом, Сергеем Гриневецким, Геннадием Трухановым и Офисом президента”, – написал Сазонов.

Он напомнил, что Кауфман с Гриневецким нашли общий язык уже давно.

“Известно, что владелец табачного монополиста Tedis еще в 2014 году планировал пристроить главу Одесской ОГА периода [второго президента Украины Леонида] Кучмы в Администрацию Президента [Петра] Порошенко. Что-то тогда не срослось, однако “поднявшийся” при [беглом президенте Викторе] Януковиче Кауфман и при постмайданной власти сохранил свой бизнес и влияние. Что касается Гриневецкого, то и он не пропадал. Старый, матерый аппаратчик, прошедший и Компартию, и Партию регионов, всплыл в начале лета 2020 года как... вероятный претендент на пост главы все той же Одесской ОГА уже в Зе-команде. В июле состоялась знаковая встреча в Одессе, где присутствовали сам президент Владимир Зеленский, представители его Офиса, а также Борис Кауфман. По информации журналистов, предметом переговоров, замаскированных под обед, была как раз судьба Сергея Гриневецкого и его перспективы в качестве губернатора Одесской области", – отметил эксперт.

По его словам, сам Гриневецкий еще до этого объявил о походе на местные выборы вместе с партией “Доверяй делам” Труханова.

“На первый взгляд – полная ерунда, однако если копнуть чуть глубже, то все-таки срастается. По моей информации, Офис президента фактически “продал” Одесскую область Кауфману. И теперь под чутким руководством последнего местная “Слуга народа” фактически сливается с “Доверяй делам”. И пост главы ОГА для Гриневецкого в этих раскладах – один из элементов этого договорняка Кауфмана с ОП”, – пояснил Кирилл Сазонов.

Кабинет Министров Украины на заседании 4 ноября согласовал увольнение глав облгосадминистраций в трех областях страны, в том числе – главы Одесской ОГА Максима Куцего.

29 октября народный депутат от партии "Слуга народа", глава политической силы Александр Корниенко заявлял, что по итогам состоявшихся 25 октября местных выборов не исключены увольнения в Офисе президента, областных и районных государственных администрациях.