Зеленский внес изменения в состав СНБО

Зеленский изменил состав СНБО на следующий день после назначения новых членов Кабмина Фото: Офіс Президента України / Facebook

В персональном составе совета также переутвержден Алексей Резников, который стал министром обороны Украины.

Из состава СНБО Зеленский вывел предшественников Свириденко и Резникова на их нынешних должностях – Алексея Любченко и Андрея Тарана, – а также Олега Уруского, который уже покинул пост вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.