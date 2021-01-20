Зеленский ввел в состав СНБО президента НАН Украины Загороднего

69-летнего Загороднего 7 октября прошлого года выбрали президентом Национальной академии наук Украины. Он стал преемником Бориса Патона, который скончался 19 августа.

СНБО, согласно Конституции Украины, – это координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Персональный состав совета формирует президент.

Сейчас в СНБО 19 членов. Его возглавляет президент Украины и секретарь ведомства Алексей Данилов. В совет входят спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, глава НБУ Кирилл Шевченко и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.