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Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

Указ о введении вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова в состав Совета нацбезопасности и обороны президент Владимир Зеленский подписал 19 марта.

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Зеленский назначил 17-го члена СНБО
Зеленский назначил 17-го члена СНБО
Фото: president.gov.ua

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников введен в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ об этом президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 марта.

Документ опубликован на сайте президента.

Указ вступает в силу с дня его публикации.

Резников стал 17-м членом СНБО, сейчас их 16. Совет возглавляет президент, секретарь ведомства – Алексей Данилов.

Последний раз Зеленский вносил изменения в состав СНБО 13 марта. Тогда он ввел туда новых членов Кабинета Министров, назначенных 4 марта.

Теги: СНБО, Алексей Резников, указ, Владимир Зеленский
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