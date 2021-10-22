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СНБО дал две недели на разработку инструмента общения с украинскими властями жителей оккупированных территорий

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На оккупированные территории можно попасть через КПВВ
На оккупированные территории можно попасть через КПВВ
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На заседании 22 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривал вопрос о том, как помочь жителям оккупированных территорий Украины общаться с представителями украинской власти. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, его брифинг транслировал YouTube-канал in time Ukraine.

По его словам, речь идет об открытии пунктов для "коммуникации" в тех местах, где украинцы пересекают линию разграничения – возле КПП в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

"Принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта. И через две недели, когда на заседании Совета нацбезопасности и обороны будет рассмотрен такой инструмент, в ближайшее время его внедрить", – сказал Данилов.

Предполагается, что у людей появится "возможность общения непосредственно со всеми органами, которые есть в стране, включая президента".

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия на востоке страны ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На линии разграничения на Донбассе и на административной границе с Крымом работают контрольные пункты въезда и выезда.

Теги: Крым, Луганская область, Донецкая область, СНБО, Херсонская область, украинцы, война в Украине, президент, война на Донбассе, Алексей Данилов, брифинг, заседание, Минцифры
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