СНБО дал две недели на разработку инструмента общения с украинскими властями жителей оккупированных территорий

По его словам, речь идет об открытии пунктов для "коммуникации" в тех местах, где украинцы пересекают линию разграничения – возле КПП в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

"Принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта. И через две недели, когда на заседании Совета нацбезопасности и обороны будет рассмотрен такой инструмент, в ближайшее время его внедрить", – сказал Данилов.

Предполагается, что у людей появится "возможность общения непосредственно со всеми органами, которые есть в стране, включая президента".