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65% украинских подростков считают, что им придется воевать за Украину – опрос по заказу программы “Свобода слова Савика Шустера”

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Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины
Фото: depositphotos.com

В Украине 65% подростков 16–18 лет уверены, что их поколению придется воевать за Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Liberty Report, проведенного на заказ программы "Свобода слова Савика Шустера".

Авторы опроса задали участникам вопрос: "Думаете ли вы, что вашему поколению придется воевать за Украину?"

65% опрошенных ответили, что им придется воевать, 35% – что нет. При этом, как отмечают авторы опроса, и мужчины, и девушки "одинаково воспринимают опасность".

В разрезе регионов больше всего тех, кто считает, что им придется воевать, в центральной Украине (70%). На Юге таких 59%, Западе – 67%, Востоке – 59%.

Скриншот: Shuster online / YouTube
Скриншот: Shuster online / YouTube

Опрос был проведен 5 ноября на онлайн-платформе Liberty Report среди 382 респондентов в возрасте 16–18 лет. Погрешность выборки 5% с доверительной вероятностью 95%.

https://www.facebook.com/shusteronline/videos/348955887029200/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Украина, соцопрос, война в Украине, война на Донбассе, подростки, Свобода слова Савика Шустера
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