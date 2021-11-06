65% украинских подростков считают, что им придется воевать за Украину – опрос по заказу программы “Свобода слова Савика Шустера”

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины Фото: depositphotos.com

Авторы опроса задали участникам вопрос: "Думаете ли вы, что вашему поколению придется воевать за Украину?"

65% опрошенных ответили, что им придется воевать, 35% – что нет. При этом, как отмечают авторы опроса, и мужчины, и девушки "одинаково воспринимают опасность".

В разрезе регионов больше всего тех, кто считает, что им придется воевать, в центральной Украине (70%). На Юге таких 59%, Западе – 67%, Востоке – 59%.

Скриншот: Shuster online / YouTube

Опрос был проведен 5 ноября на онлайн-платформе Liberty Report среди 382 респондентов в возрасте 16–18 лет. Погрешность выборки 5% с доверительной вероятностью 95%.