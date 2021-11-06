"Это россиянам запрещено". Резников рассказал, разрешают ли Минские соглашения Украине использовать Bayraktar на Донбассе

Резников: Это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей, а мы – на своей земле Фото: rada.gov.ua

"Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записано: "Запрет, ограничение беспилотных аппаратов", – но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: "иностранных". То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей, а мы – на своей земле и это украинский беспилотный аппарат", – сказал Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что украинские военные впервые применили Bayraktar, когда боевики убили военнослужащего из состава Объединенных сил.

"СЦКК сообщил ОБСЕ, что происходит нарушение Минских соглашений со стороны противника и обстреливают наши земли. Мало того, погиб наш боец. Они запросили режим тишины. Не сработал этот механизм. И поэтому, пользуясь ст. 51-й Устава ООН, Украина реализовала свое право на самозащиту", – добавил Резников.

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко тоже сказал, что Минские соглашения не запрещают Украине использовать беспилотники.

"Я абсолютно согласен с Алексеем, что применение [Украиной] Bayraktar не является нарушением Минских соглашений", – подчеркнул он.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что Bayraktar Вооруженные силы Украины на Донбассе применяют точечно и в случае, если есть угрозы для украинских военных.