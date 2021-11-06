ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это россиянам запрещено". Резников рассказал, разрешают ли Минские соглашения Украине использовать Bayraktar на Донбассе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей, а мы на своей земле
Резников: Это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей, а мы – на своей земле
Фото: rada.gov.ua

Согласно Минским договоренностям, украинские военные могут применять боевой беспилотник Bayraktar на Донбассе. Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 5 ноября высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записано: "Запрет, ограничение беспилотных аппаратов", – но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: "иностранных". То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей, а мы – на своей земле и это украинский беспилотный аппарат", – сказал Резников.  

Глава Минобороны подчеркнул, что украинские военные впервые применили Bayraktar, когда боевики убили военнослужащего из состава Объединенных сил.  

"СЦКК сообщил ОБСЕ, что происходит нарушение Минских соглашений со стороны противника и обстреливают наши земли. Мало того, погиб наш боец. Они запросили режим тишины. Не сработал этот механизм. И поэтому, пользуясь ст. 51-й Устава ООН, Украина реализовала свое право на самозащиту", – добавил Резников. 

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко тоже сказал, что Минские соглашения не запрещают Украине использовать беспилотники. 

"Я абсолютно согласен с Алексеем, что применение [Украиной] Bayraktar не является нарушением Минских соглашений", – подчеркнул он.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что Bayraktar Вооруженные силы Украины на Донбассе применяют точечно и в случае, если есть угрозы для украинских военных

Контекст:

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что  винить

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Алексей Резников, Минские соглашения, Минобороны, Валерий Залужный, Свобода слова Савика Шустера, Bayraktar
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (470692)
2
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (172597)
3
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (119965)
4
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (113207)
5
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (112355)
6
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь (95873)
7
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа" (75878)
8
"Пристает ко всем", "Испанский стыд". В сеть попало видео Волочковой из ресторана в Турции (74020)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS