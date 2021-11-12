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Путина Украина должна добивать совместно с Евросоюзом – Климкин

Угроз бояться не стоит, считает Климкин
Угроз бояться не стоит, считает Климкин
Фото: ЕРА

Уровень угроз в Европе со стороны президента России Владимира Путина сейчас сравним с 2014 годом. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 12 ноября в Fаcebook, опубликовав также видео своего выступления на телеканале "1+1".

"По уровню угроз мы возвращаемся в 2014 год. Путин создал энергетический кризис в Европе, "подсушивая" газовые поставки на фоне рекордных добычи и заполнения хранилищ в РФ. Теперь он пытается руками [находящегося при власти в Беларуси Александра] Лукашенко создать миграционный кризис на наших границах. Всю грязную работу делает Лукашенко, которого в Брюсселе стали называть гангстером, а Путин его использует", – написал он.

Дипломат отметил, что "Кремль уже почти выстроил войска и оружие" у границ Украины.

"Способность к масштабным действиям появится у РФ, как говорят наши друзья и партнеры, через два-четыре месяца. К этим трем вызовам Кремль точно добавит ужесточение информационной войны и кибератаки. То есть будет задействован весь арсенал гибридной войны", – считает Климкин.

По его словам, угроз бояться не стоит, паниковать – тоже.

"Их нужно понимать, причем не по одной, а именно комплексно. И, конечно, не возражать, что говорят наши друзья, они же нас не пугают. А с Евросоюзом именно сейчас очень важно построить историю солидарности: энергетической и миграционной. Путин не должен добивать нас поодиночке. Напротив, мы должны его добивать совместно с Евросоюзом", – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/videos/309057934148856/

Контекст:

Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию на границе Беларуси с Литвой и Польшей не миграционным кризисом, а гибридным кризисом в Европе. "Россия начала новый этап гибридной войны. В ход пошли разные типы гибридного оружия: газ, миграционные потоки, запугивания, пропаганда", – заявил дипломат.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Кремль, пропаганда, граница, Павел Климкин, гибридная война, дипломаты, Евросоюз, кибератака, границы
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