Путина Украина должна добивать совместно с Евросоюзом – Климкин

"По уровню угроз мы возвращаемся в 2014 год. Путин создал энергетический кризис в Европе, "подсушивая" газовые поставки на фоне рекордных добычи и заполнения хранилищ в РФ. Теперь он пытается руками [находящегося при власти в Беларуси Александра] Лукашенко создать миграционный кризис на наших границах. Всю грязную работу делает Лукашенко, которого в Брюсселе стали называть гангстером, а Путин его использует", – написал он.

Дипломат отметил, что "Кремль уже почти выстроил войска и оружие" у границ Украины.

"Способность к масштабным действиям появится у РФ, как говорят наши друзья и партнеры, через два-четыре месяца. К этим трем вызовам Кремль точно добавит ужесточение информационной войны и кибератаки. То есть будет задействован весь арсенал гибридной войны", – считает Климкин.

По его словам, угроз бояться не стоит, паниковать – тоже.

"Их нужно понимать, причем не по одной, а именно комплексно. И, конечно, не возражать, что говорят наши друзья, они же нас не пугают. А с Евросоюзом именно сейчас очень важно построить историю солидарности: энергетической и миграционной. Путин не должен добивать нас поодиночке. Напротив, мы должны его добивать совместно с Евросоюзом", – объяснил Климкин.