Бельгийские истребители перехватили над Северным морем два российских бомбардировщика

Российский бомбардировщик ТУ-160 над Москвой во время военного парада в мае 2021 года Фото: EPA

Бомбардировщики ВКС России двигались с севера. Два бельгийских истребителя F-16, отвечающих за мониторинг воздушного пространства Нидерландов, сопровождали их до тех пор, пока они не приблизились к зоне ответственности британских воздушных сил.

После этого сопровождение российских бомбардировщиков взяли на себя британские ВВС.

De luchtgevechtsleiding heeft 2 @BeAirForce F-16’s gealarmeerd. Ze zijn onderweg naar 2 Russische TU-160 vliegtuigen die mogelijk het Nederlands verantwoordelijkheidsgebied in vliegen. De toestellen worden nu begeleid door @Luftforsvaret. Meer informatie volgt. — Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) November 12, 2021