Бельгийские истребители перехватили над Северным морем два российских бомбардировщика

Бомбардировщики ВКС России двигались с севера. Два бельгийских истребителя F-16, отвечающих за мониторинг воздушного пространства Нидерландов, сопровождали их до тех пор, пока они не приблизились к зоне ответственности британских воздушных сил.
После этого сопровождение российских бомбардировщиков взяли на себя британские ВВС.
De luchtgevechtsleiding heeft 2 @BeAirForce F-16’s gealarmeerd. Ze zijn onderweg naar 2 Russische TU-160 vliegtuigen die mogelijk het Nederlands verantwoordelijkheidsgebied in vliegen. De toestellen worden nu begeleid door @Luftforsvaret. Meer informatie volgt.— Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) November 12, 2021
Отношения между НАТО и Россией ухудшились после аннексии Крыма и военной агрессии Кремля в Украине. Альянс регулярно сообщает о нарушении воздушных границ российскими самолетами и опасных маневрах вблизи самолетов Альянса.
В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.