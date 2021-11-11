В Минобороны Беларуси заявили, что госграницу республики будут патрулировать бомбардировщики РФ

11 ноября ракетоносцы Ту-160 ВКС России отработали взаимодействие с белорусскими Су-30 в небе над Беларусью, отметили в Минобороны РФ Фото: mil.ru

В частности, на границе республики было отработано "практическое взаимодействие в воздухе истребительной авиации".

"Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил (ВКС) России. Отработано взаимодействие с наземными пунктами управления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты РФ "совершили посадку на аэродроме, базирующемся на территории России".

"Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", – пояснили в минобороны Беларуси.

В оборонительном ведомстве РФ сообщили, что 11 ноября два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России отработали взаимодействие с белорусскими Су-30 в небе над Беларусью.

"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства [РФ и Беларуси] и не направлены против третьих стран", – подчеркнули в минобороны России.