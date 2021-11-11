В Минобороны Беларуси заявили, что госграницу республики будут патрулировать бомбардировщики РФ

В частности, на границе республики было отработано "практическое взаимодействие в воздухе истребительной авиации".
"Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил (ВКС) России. Отработано взаимодействие с наземными пунктами управления", – говорится в сообщении.
Отмечается, что самолеты РФ "совершили посадку на аэродроме, базирующемся на территории России".
"Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", – пояснили в минобороны Беларуси.
В оборонительном ведомстве РФ сообщили, что 11 ноября два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России отработали взаимодействие с белорусскими Су-30 в небе над Беларусью.
"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства [РФ и Беларуси] и не направлены против третьих стран", – подчеркнули в минобороны России.
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси. В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. Военнослужащих к белорусской границе направила также Литва и впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение.
Если Беларусь допустит ошибку из-за миграционного кризиса на границе с Евросоюзом, это сразу вовлечет в ситуацию РФ, говорил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона", опубликованном 9 ноября на сайте белорусского президента. При этом Лукашенко отметил, что Беларусь не собирается нападать на Польшу.
В Кремле выразили надежду, что ситуация на белорусско-польской границе не примет форм, "которые будут являться угрозой для безопасности России". Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Спикер Владимира Путина отметил, что Москва и Минск находятся в постоянном контакте "по всем возможным каналам".