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Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью

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Путин и Лукашенко утвердили 28 интеграционных программ
Путин и Лукашенко утвердили 28 интеграционных программ
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства, проведенного в режиме видеоконференции, подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, подписанный документ охватывает союзные программы о скоординированной макроэкономической стратегии, единых принципах налогообложения, общей политике в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.

В свою очередь, Лукашенко при подписании документа заявил, что отвечать за это будут все, а не только он, сообщает БЕЛТА.

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю, но отвечать будем все, не только я", – сказал он.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент. Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября.

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, экономика, Москва, Кремль, Минск, Союзное государство
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