Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью

По словам Путина, подписанный документ охватывает союзные программы о скоординированной макроэкономической стратегии, единых принципах налогообложения, общей политике в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.

В свою очередь, Лукашенко при подписании документа заявил, что отвечать за это будут все, а не только он, сообщает БЕЛТА.

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю, но отвечать будем все, не только я", – сказал он.