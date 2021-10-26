Тихановская: Большинство белорусов не понимают сути Союзного государства

"Союзное государство не предполагает сдачу суверенитета. И суверенитет, и независимость – для Беларуси это высшая ценность. И никто не собирается ею торговаться. Интеграция уже настолько глубока между нашими двумя странами, и экономическая в частности, что нам с этим жить. Но знаете, в чем вопрос? Что большинство белорусов не понимают сути Союзного государства, не понимают сути интеграции, что это значит", – сказала она.

Оппозиционерка считает, что "все верят, что это не сдача суверенитета".

"Возможно, какие-то более тесные экономические отношения. Единая валюта, конечно, неприемлема для белорусов. Но если это взаимовыгодный союз, то почему нет? У нас нет абсолютно антироссийских каких-то проявлений. Мы просто хотим лучшего для своей страны. Мы хотим, чтобы людей уважали, чтобы не гнобили на предприятиях, чтобы были нормальные, достойные условия труда", – объяснила Тихановская.

Она также прокомментировала вероятное появление союзного парламента.

"А зачем? ...Мне кажется, что должен быть белорусский парламент. Может быть, как вариант, давайте возьмем за пример Евросоюз – это десятки независимых государства. И есть европарламент. Может быть парламент российский, парламент белорусский. Для того, чтобы урегулировать какие-то вопросы между двумя странами, может быть союзный парламент. Но это мое мнение", – подчеркнула Тихановская.