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Тихановская: Большинство белорусов не понимают сути Союзного государства

Тихановская считает неприемлемой для белорусов общую с Россией валюту
Тихановская считает неприемлемой для белорусов общую с Россией валюту
Фото: ЕРА

Большинство населения Беларуси не понимает, зачем Минск и Москва создают Союзное государство. Об этом покинувшая пределы Беларуси оппозиционерка Светлана Тихановская заявила 26 октября в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, как она и ее сторонники относятся к этому.

"Союзное государство не предполагает сдачу суверенитета. И суверенитет, и независимость – для Беларуси это высшая ценность. И никто не собирается ею торговаться. Интеграция уже настолько глубока между нашими двумя странами, и экономическая в частности, что нам с этим жить. Но знаете, в чем вопрос? Что большинство белорусов не понимают сути Союзного государства, не понимают сути интеграции, что это значит", – сказала она.

Оппозиционерка считает, что "все верят, что это не сдача суверенитета".

"Возможно, какие-то более тесные экономические отношения. Единая валюта, конечно, неприемлема для белорусов. Но если это взаимовыгодный союз, то почему нет? У нас нет абсолютно антироссийских каких-то проявлений. Мы просто хотим лучшего для своей страны. Мы хотим, чтобы людей уважали, чтобы не гнобили на предприятиях, чтобы были нормальные, достойные условия труда", – объяснила Тихановская.

Она также прокомментировала вероятное появление союзного парламента.

"А зачем? ...Мне кажется, что должен быть белорусский парламент. Может быть, как вариант, давайте возьмем за пример Евросоюз – это десятки независимых государства. И есть европарламент. Может быть парламент российский, парламент белорусский. Для того, чтобы урегулировать какие-то вопросы между двумя странами, может быть союзный парламент. Но это мое мнение", – подчеркнула Тихановская.

Контекст:

Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов в августе 2020 года. Она утверждала, что покинуть страну ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент. Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября.

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

Теги: Россия, Беларусь, оппозиция, независимость, парламент, Союзное государство, Светлана Тихановская
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