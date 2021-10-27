Тихановская о Лукашенко: Мог бы остаться в истории, но стал преступником

"Не могу сказать, что он лично мой соперник и вообще соперник. Это бывший президент Республики Беларусь, который проиграл выборы 9 августа 2020 года и отказывается уходить с поста, удерживая власть силой, насилием и запугиванием, и не прислушивается к воле белорусов. [...] Он мог бы остаться в истории Беларуси как первый президент страны, но стал преступником, который ради власти готов избивать людей, сажать в тюрьмы и таким образом продлевать свой срок у власти", – сказала Тихановская.

На вопрос журналиста, почему Лукашенко "стал таким", оппозиционерка ответила, что тот "был таким всегда".

"Случилось много чего с белорусским народом, с белорусами, которые наконец, можно сказать, проснулись, большинство, потому что у нас всегда были люди в так называемой оппозиции, которые после каждых выборов и выходили на митинги, чтобы показать свое несогласие с фальсифицированными выборами, но большинство белорусов были все эти годы аполитичными, потому что, как у нас говорили: "Что я могу сделать, что я могу изменить?" – объяснила Тихановская.

По ее словам, аполитичной ранее была и она сама.