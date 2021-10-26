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Тихановская заявила о недооценке уровня насилия во время "революции" в Беларуси

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В ходе протестов в Беларуси было задержано более 25 тыс. человек
В ходе протестов в Беларуси было задержано более 25 тыс. человек
Фото: ЕРА

Протестующие против режима находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко недооценили уровень противодействия со стороны силовиков. Об этом покинувшая пределы Беларуси оппозиционерка Светлана Тихановская заявила 26 октября в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Наверное, по-другому ничего нельзя было сделать. Мы делали, не хочу говорить слово "революция", но так и есть, исходя из текущих событий. И, возможно, что мы недооценили в тот момент – это неадекватность власть. Я, честное слово, думала, была уверена, что так называемая власть увидит сотни тысяч людей на улицах и поймет, что пора уже вести диалог с белорусами, не принимать решение где-то там наверху, не удерживать власть силой, а увидеть волю народ. Просто принимать решения для людей, а не для одного человека", – сказала она.

Оппозиционерка отметила, что на тот момент они "недооценили уровень насилия".

"Вот сейчас киберпартизаны предлагают информацию с телефонных переговоров между силовиками. И мы видим, что уже до начала протестных движений в Беларуси уже строили концлагеря, были готовы стрелять и избивать людей. Поэтому с той стороны, со стороны режима была повышенная готовность все это загнать опять в кухню", – объяснила Тихановская.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Несогласные с результатами выборов белорусы выходили на массовые демонстрации. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов. Она утверждала, что покинуть страну ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву.

Теги: Беларусь, оппозиция, протесты, насилие, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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