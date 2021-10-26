Тихановская заявила о недооценке уровня насилия во время "революции" в Беларуси

В ходе протестов в Беларуси было задержано более 25 тыс. человек Фото: ЕРА

"Наверное, по-другому ничего нельзя было сделать. Мы делали, не хочу говорить слово "революция", но так и есть, исходя из текущих событий. И, возможно, что мы недооценили в тот момент – это неадекватность власть. Я, честное слово, думала, была уверена, что так называемая власть увидит сотни тысяч людей на улицах и поймет, что пора уже вести диалог с белорусами, не принимать решение где-то там наверху, не удерживать власть силой, а увидеть волю народ. Просто принимать решения для людей, а не для одного человека", – сказала она.

Оппозиционерка отметила, что на тот момент они "недооценили уровень насилия".

"Вот сейчас киберпартизаны предлагают информацию с телефонных переговоров между силовиками. И мы видим, что уже до начала протестных движений в Беларуси уже строили концлагеря, были готовы стрелять и избивать людей. Поэтому с той стороны, со стороны режима была повышенная готовность все это загнать опять в кухню", – объяснила Тихановская.