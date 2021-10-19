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В НАТО начали секретные ядерные учения "Стойкий полдень"

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В учениях примут участие самолеты 14 стран-членов НАТО
В учениях примут участие самолеты 14 стран-членов НАТО
Фото: EPA (архив)

Страны НАТО начали ежегодные учения "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) по защите территории Альянса с помощью ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Учения продлятся всю неделю. В маневрах задействованы десятки самолетов из 14 стран – членов НАТО, включая истребители двойного назначения и другие истребители, а также разведывательные самолеты и самолеты-заправщики. Реальное оружие применять не будут, отметили в сообщении. 

В заявлении подчеркивается, что маневры не связаны с какими-либо текущими событиями в мире. Каждый год они проводятся в разных странах Североатлантического альянса.

"Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО", – подчеркнули в альянсе.

По официальным данным, учения в этом году проходят в воздушном пространстве над южной Европой. Однако, отмечает агентство dpa, точное местоположение и другие детали учений в НАТО не раскрывают.

Военные эксперты предполагают, что в рамках маневров может быть отработано применение американских ядерных бомб типа B61, которые, по неподтвержденным данным, хранятся на военной авиабазе Геди на севере Италии, пишет "Немецкая волна". Кроме того, считают эксперты, будет отработана транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и их прикрепление к истребителям, но тренировочные полеты будут выполняться без бомб.

В 2020 году, по данным Bild, на учениях "Стойкий полдень" страны НАТО отрабатывали маневры на случай ядерной войны на авиабазе Нервених в Германии. Там, по информации издания, одно из мест, где хранятся американские водородные бомбы типа B61.

Согласно информации dpa, официально не подтвержденной Альянсом, американское ядерное оружие хранится в Бельгии, Турции, Нидерландах, Германии и Италии.

Контекст:

В докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира от 14 июня сказано, что США и Россия увеличили оперативное развертывание ядерных боеголовок примерно на 50 единиц в начале текущего года.

Президенты России и США Путин и Джо Байден приняли по итогам саммита 16 июня совместное заявление по стратегической стабильности. В нем говорится, что даже в периоды напряженности Россия и США способны снизить риск вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

В начале февраля этого года Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

НАТО приветствовал и полностью поддержал продление соглашения. В Альянсе подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.

Теги: НАТО, ядерное оружие, вооружение, военные учения, истребители, самолеты, Европа, учения, авиабаза
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