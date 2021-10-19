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В НАТО отреагировали на решение РФ приостановить работу представительства при Альянсе

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В Альянсе приняли к сведению решение РФ приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО
В Альянсе приняли к сведению решение РФ приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО
Фото: depositphotos.com

НАТО усилил защиту в ответ на агрессию России, но остается открытым для диалога с Москвой. Об этом говорится в заявлении Альянса в ответ на решение РФ приостановить работу своего представительства при Союзе. Его 18 октября опубликовал в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также закрыть информационное бюро НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах, – отмечается в заявлении. – Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет НАТО – Россия".

Как сообщается в заявлении на сайте министерства иностранных дел РФ, решение в Москве приняли "в ответ на недружественные действия" Североатлантического альянса.

"Недружественными" действиями в МИД России считают решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми российских дипломатов – сотрудников российской миссии при Альянсе и сократить штат миссии. СМИ сообщали, что в НАТО мотивировали это решение враждебной деятельностью РФ, но в российском диппредставительстве заявили, что "никакого объяснения причин представлено не было".

Для поддержания контактов со штаб-квартирой НАТО в РФ уполномочили российского посла в Бельгии. Альянсу предложили, чтобы такие функции в России выполнял один из послов стран НАТО в Москве.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии РФ Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. В Москве пообещали ответ.

Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, заявлял Столтенберг 7 октября.

Теги: Россия, НАТО, Москва, агрессия, угрозы, Рикард Йозвяк
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