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Главы МИД стран Евросоюза обсудят передвижения войск РФ у границ Украины

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Стано сообщил, что ЕС продолжает следить за ситуацией
Стано сообщил, что ЕС продолжает следить за ситуацией
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран ЕС 15 ноября обсудят передвижение российских войск у границы с Украиной. Об этом сообщил спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано на брифинге 12 ноября, видео опубликовано на аудиовизуальном портале ЕС.

По словам Стано, ЕС продолжает следить за ситуацией.

"Состоится еще одно обсуждение [наращивания РФ войск у границы с Украиной] на уровне министров иностранных дел во время встречи, запланированной на понедельник. Это также возможность увидеть, должны ли министры предпринять какие-то шаги в этом направлении... Информация, которую мы получили в настоящее время, довольно тревожная. Мы также проводим обсуждения и информационные обмены с партнерами, в частности с трансатлантическими – США, но также с Великобританией и другими, чтобы видеть, как развивается эта ситуация. В свете этого мы рассматриваем, какие дальнейшие шаги могут быть необходимы", – заявил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, армия, граница, Евросоюз, Петер Стано
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