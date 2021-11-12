Кулеба: Нет никакого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы

Кулеба: Цель Москвы состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой Фото: EPA

"Отдельный вопрос, о котором сегодня стоит поговорить, – это гибридный кризис в Европе, который мы все сейчас наблюдаем. Россия начала новый этап гибридной войны. В ход пошли разные типы гибридного оружия: газ, миграционные потоки, запугивания, пропаганда. Давайте договоримся, что сейчас нет никакого так называемого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина выступает за мир, справедливость и безопасность в Европе.

"И нам хорошо известны эти российские методы, направленные против достижения этих целей. Мы знаем, как им противостоять. Мы охотно делимся с партнерами опытом противостояния. Об этом, кстати, шла речь на моих переговорах в Вашингтоне. Об этом же будет идти речь в понедельник, когда я буду посещать Брюссель", – сказал министр.