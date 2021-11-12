Гройсман: Власть "проспала" мигрантский скандал на белорусско-польской границе, и теперь это большая проблема для Украины

Гройсман: Это не просто кризис, который касается Польши или ЕС Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

"Это не просто кризис, который касается Польши или ЕС, это огромная и глубокая проблема для Украины в том числе. У нас 1200 км границы с Беларусью. Но 4 ноября – запомните эту дату – дата принятия общей оборонной доктрины между Беларусью и Россией. С этого момента Россия руководит генштабом и военными силами Беларуси. Так что угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси остается большой!" – считает Гройсман.

По его мнению, отдельные решения СНБО, касающиеся границы с Беларусью, не нужно было принимать, поскольку для этого нужен отчет разведки.

"У тех людей, которые там находятся (как мигранты), есть боевой опыт! С какой целью их отправляют в ЕС? Это вопрос номер один для сил безопасности, в том числе Украины! У разведчиков достаточно сил и средств, чтобы остановить это. Мы [правительство Гройсмана] оставили им [нынешней украинской власти] боеспособную полицию, боеспособную пограничную службу, Нацгвардию со средствами, которых достаточно, чтобы остановить это нашествие", – добавил экс-премьер.