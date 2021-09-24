ФСБ забрасывает в Украину агентов под видом беженцев из Беларуси – расследователь Bellingcat Грозев

В Украину белорусы переезжают в связи с массовыми репрессиями в Беларуси Фото: ЕРА

"Их огромное количество. Часть из них уже арестована. Часть из них была завербована ФСБ среди работников в ваших спецслужбах еще в начале войны. А некоторые из них сами предлагали себя, мы потом это обнаружили. Это первый сегмент", – сказал он.

По словам расследователя, вторым сегментом являются "люди, которых забрасывает ФСБ среди, например, эмигрантов, беженцев из Беларуси".

"Они нашли Украину в качестве одного из мест, где могут сейчас свободно работать. Среди них вбрасываются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ", – отметил Грозев.