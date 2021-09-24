ФСБ забрасывает в Украину агентов под видом беженцев из Беларуси – расследователь Bellingcat Грозев

"Их огромное количество. Часть из них уже арестована. Часть из них была завербована ФСБ среди работников в ваших спецслужбах еще в начале войны. А некоторые из них сами предлагали себя, мы потом это обнаружили. Это первый сегмент", – сказал он.
По словам расследователя, вторым сегментом являются "люди, которых забрасывает ФСБ среди, например, эмигрантов, беженцев из Беларуси".
"Они нашли Украину в качестве одного из мест, где могут сейчас свободно работать. Среди них вбрасываются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ", – отметил Грозев.
Число граждан, переехавших из Беларуси в Украину, увеличилось после выборов президента Беларуси в августе 2020 года и начала массовых акций протеста несогласных с их официальными результатами, согласно которым снова победил Александр Лукашенко. В Беларуси происходят массовые репрессии.
В сентябре 2021 года организация "Белорусский дом в Украине" сообщила о задержании Службой безопасности Украины пяти человек, в том числе волонтера, приехавшего из Беларуси. Позже их отпустили, якобы попытавшись завербовать – "уведомить СБУ в случае контакта с КГБ/ФСБ".