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ЕС намерен ввести санкции против причастных к незаконной переправке мигрантов в Беларусь – Маас

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Маас сообщил, что санкции могут коснуться некоторых авиакомпаний
Маас сообщил, что санкции могут коснуться некоторых авиакомпаний
Фото: EPA

Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданиям Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger. Материала нет в открытом доступе, фрагменты опубликовало издание Die Welt.

По его словам, нужно обеспечить, чтобы "цепочка контрабандистов была разорвана", имея в виду миграцию к восточной внешней границе ЕС, которая, скорее всего, контролируется белорусскими властями.

Дипломат отметил, что ЕС планирует ужесточить санкции против Беларуси, также под ограничения, возможно, попадут авиакомпании.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе. 

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Латвия, Польша, санкции, мигранты, Евросоюз, Хайко Маас
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