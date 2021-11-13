В МИД Беларуси сообщили о высылке из страны 2 тыс. мигрантов

"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", – рассказал дипломат.

По его словам, Беларусь с апреля предлагала Европейскому союзу обсуждать вопросы мигрантов.

"Ни одного ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", – объяснил Макей.

Он заявил, что в Евросоюз пытаются попасть люди, "чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников".

Глава МИД Беларуси также опроверг обвинения в организованной доставке мигрантов.

"Это абсолютно наглая и беспочвенная ложь. Нет ни одного доказательства", – считает Макей.