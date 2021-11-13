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В МИД Беларуси сообщили о высылке из страны 2 тыс. мигрантов

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Макей опроверг обвинения в организованной доставке мигрантов
Макей опроверг обвинения в организованной доставке мигрантов
Фото: МИД Беларуси / Facebook

Из Беларуси были высланы 2 тыс. мигрантов с проблемными документами, заявил на брифинге 12 ноября министр иностранных дел страны Владимир Макей, информирует БЕЛТА.

"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", – рассказал дипломат.

По его словам, Беларусь с апреля предлагала Европейскому союзу обсуждать вопросы мигрантов.

"Ни одного ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", – объяснил Макей.

Он заявил, что в Евросоюз пытаются попасть люди, "чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников".

Глава МИД Беларуси также опроверг обвинения в организованной доставке мигрантов.

"Это абсолютно наглая и беспочвенная ложь. Нет ни одного доказательства", – считает Макей.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе. 

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.

Теги: Беларусь, миграция, граница, МИД Беларуси, документы, мигранты, дипломаты, Владимир Макей, нарушители, финансирование, границы
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