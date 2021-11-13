"А если пустить беженцев в Германию по пустой трубе?" Реакция соцсетей на предложение депутата Бундестага разместить мигрантов из Беларуси в Украине

"А если пустить беженцев в Германию по пустой трубе?" – выступил со встречным предложением публицист и член политсовета "Демократичної сокири" Виктор Трегубов.

Нардеп от "Слуг народа" Алексей Устенко назвал предложение Шмида издевательством.

"Интересно, а наши "западные партнеры" не хотят нам предложить членство в ЕС или НАТО? Или может быть пересмотр ассоциации в нашу пользу? А не только нелегалов, отходы и свою дорогую продукцию по "братскому" кредиту? А то как в ЕС, так Украина может попасть через 50 или сколько там лет, а как мигрантов, так заберите-распишитесь", – написал он.

"Полностью разделяю обеспокоенность пренебрежительным и некорректным высказыванием спикера немецких социал-демократов. Но и украинским властям не стоит скатываться в риторике к коллективному [спикеру украинской делегации в ТКГ Алексею] Арестовичу и выдавать хамоватые сентенции, соревнуясь с некоторыми немцами в наглости и безответственности", – прокомментировала ситуацию нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун считает опасным заявление Шмида. Также она акцентировала внимание на необходимости единства европейской и украинской позиций.

"Мы не являемся активной стороной переговоров с европейцами, потому что не выглядим как надежный партнер в этом кризисе, скорее как еще одна зона нестабильности. Так быть не должно, Украина и Евросоюз должны действовать слаженно и скоординированно. Украина должна составить план действий в случае массового незаконного проникновения в Украину и обеспечить надежную охрану, в том числе и военными. Если волна мигрантов все же пересечет украинскую границу, мы должны вести мониторинг и учет, разработать для людей лагеря. Ведь речь идет о человеческих жизнях, о семьях с маленькими детьми", – написала она.

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей в колонке для издания "ГОРДОН" обратил внимание на слова Шмида, что в случае временного размещения мигрантов в Украине не все из них автоматически попадут в ЕС.

"Из слов немецкого эксперта следует, что если не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз, то часть из них останется в Украине? Интересно, а кто будет оплачивать эту немецкую щедрость на нашей территории?... И интересно: когда Украина говорит, что защищает восточные границы Европы, некоторые немецкие политики хихикают. И параллельно вводят в действие очередной газопровод в обход Украины. А тут – на тебе, вспомнили о нас", – отметил он.

Соловей считает, что к данному разговору можно будет вернуться, только когда Украина станет частью ЕС.

"А почему не звучит предложение самолетами бундесвера перебросить их в Германию, куда беженцы, собственно, и стремятся?" – отреагировал политилог Евгений Магда.