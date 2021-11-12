"Белавиа" не будет пускать на рейсы из Турции в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена

Запрет связан с "решением компетентных органов Турции". Какое это решение, в авиакомпании не уточняют.

Пассажирам, попадающим под этом запрет, "Белавиа" обещает полный возврат стоимости авиабилетов.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил 11 ноября, что беженцы из третьих стран, которые считаются государствами с миграционным риском, приезжают в Беларусь под видом туристов.